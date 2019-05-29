"SENİ DE YAKARIM DÜKKANI DA"

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da bir kadın hem ölümle hem de tecavüze uğramakla tehdit edildi. Mağusa’da faaliyet gösteren “Big Mama Burger” isimli iş yerini işleten baş harfleri E.B olan kadın, kira ve elektrik borcunu ödemeyip dükkandan çıkmadığı gerekçesiyle dükkan sahibi tarafından tehdit edildi.

E.B’yi tehdit eden Mesut Tahtacı ise, E.B’nin şikayeti üzerine tutuklandı. “Şiddet tehdidi”, “İtale-i Lisan” ve “Rahatsızlık” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tahtacı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tehdit, tehdit üstüne

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlı Mesut Tahtacı’nın, 15 Mayıs 2019 tarihinde Mağusa’da kendisine ait olan ofis içerisinde, yetkisinde ve kontrolünde bulunan “Old Town Apart Otel”deki “Big Mama Burger” isimli iş yerinde kira ve elektrik borcunu ödemeyip dükkandan çıkmadığı gerekçesiyle baş harfleri E.B olan kadına hitaben “Sen bu dükkandan çıkmazsan seni de yakarım, dükkanı da yakarım. Sana tecavüz ederim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Safa, zanlının daha sonra ise umumi bir yer olan kaldırım üzerinde yine E.B’ye hitaben yüksek sesle “Seni pavyona satacağım” deyip itale-i lisanda bulunduğunu belirtti. Olayın 25 Mayıs 2019 tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten Safa, zanlının 27 Mayıs 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Safa, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek TC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

10 bin TL’ye serbest

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mesut Tahtacı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve 10 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi.