Seda Sayan, “Seni geldiğin yere gönderirim” diyen Yeşim Salkım’a dava açacağını söyledi. Yeşim Salkım da Seda Sayan ile yargı önünde hesaplaşmak için avukatına talimat verdi. Karşılıklı davalar yolda.

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Seda Sayan’ı tehdit etti.

Salkım, “Kadırgalı mısın madırgalı mısın nesin bilmem, ben de Arnavut kızıyım. Seni geldiğin yere gönderirim” dedi. Seda Sayan, “Gönderirim seni geldiğin yere” diyen Yeşim Salkım’a dava açacağını söyledi. Yeşim Salkım da Seda Sayan ile yargı önünde hesaplaşmak için avukatına talimat verdi. Karşılıklı davalar yolda.