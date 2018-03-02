Seni Özlüyorum Metin...
Özlemini sosyal medyadan dile getirdi!
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Top model Adriana Lima, iş programı gereği ayrı düştükleri sevgilisi Metin Hara'ya olan özlemini sosyal medya üzerinden de ilan etti.
Lima, Instagram sayfasında, sevgilisini aralarındaki uzaklığa rağmen çok özlediğini belirten bir mesaj paylaştı.
Lima "seni özlöyorum" yazarak elinde tuttuğu "Seni aramızdaki millerden çok daha fazla özlüyorum" yazılı bir kartpostalı paylaştı.
Etiketler : Adriana Lima, Metin Hara
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