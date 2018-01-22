'SENİN AĞZINI, BURNUNU KIRARIM!'

Zaroğlu’ndan Akansoy’a:‘Senin ağzını, burnunu kırarım’

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Genel Kurul’dan çıkmaya çalıştığı sırada Meclis’te Katiplik görevini yürüten Bertan Zaroğlu’nun kendisine ‘senin ağzını, burnunu kırarım’ diyerek, ağır küfür ve hakaret ettiğini açıkladı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Genel Kurul’dan çıkmaya çalıştığı sırada Meclis’te Katiplik görevini yürüten Bertan Zaroğlu’nun kendisine ağır küfür ve hakaret ettiğini söyledi, ortada açık bir şiddet olduğunu vurguladı.

Akansoy, gerek milletvekillerine yapılan hakaretler, gerek Afrika Gazetesi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yapılanların ‘insanlık değerlerine yönelik linç girişimi’ olduğunu dile getirdi.

Akansoy’un açıklaması şöyle: Bugün Meclis’te katiplik görevi yapan zat’ın, Genel Kurul’dan çıkmaya çalıştığım sırada “Sen s… git, senin ağzını burnunu kırarım” demesine gülsem mi kızsam mı? Ben de şaşırdım. Yaklaşık 5 yıldır Meclis’teyim, çok farklı görüşten kişiler ile çalıştım. Aramızda çok tartışma yaşandı. Çok ciddi farklılıklarımıza rağmen Genel Kurul dışında birlikte kahve içip sohbet etmeyi önemsedik. Bizde böyledir, dedik. Bizim kültürümüzde bu var dedik. Toleranslı olduk. Anlatılanı anlamaya çalıştık. Döndük biz de derdimizi anlattık. Beş yıl boyunca ne hakaret ettik ne de böyle ağır hakaret yedik. Bugün gelinen nokta işte bu. Seviye artık bu. Ha bizi korkutacaklarını sananlar çok beklerler. Bunu geçelim bir kalem. Bugün artık ortada açık bir şiddet var. Düşüncenin içeriğini tartışmak artık anlamsız. Gerek Afrika’ya saldırı gerek bizlere hakaret edenleri gerekse Sn. Cumhurbaşkanı’nı yuhalama gafletine düşenleri görünce, ettiğim yemindeki insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü ve Anayasa’ya bağlılığı düşündüm: Acı acı güldüm. Çünkü bugün yapılanlar tüm insanlık değerlerine yönelik bir linç girişimiydi.