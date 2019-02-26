Şenol Güneş Beşiktaşlı taraftarla tartıştı!

Spor Toto Süper Lig'de evinde 3-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'e siyah-beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'e siyah beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.

Müsabakanın ardından takımla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne dönen Güneş, tesislerden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kaldı. Siyah-beyazlı bir taraftar Güneş'e, "Fenerbahçe'den korkulmaz" derken, deneyimli çalıştırıcı, "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" şeklinde yanıt verdi.