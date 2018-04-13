SERBEST BIRAKILDI!

Lefkoşa’da önceki gün yolda durdurduğu bir arabanın sürücüsünden “benzinim bitti” diyerek 200 TL çarpan Erdi Konyalıoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Aynı yöntemle bir çok insanı dolandıran ve önceki gün şikayet üzerine tutuklanan Erdi Konyalıoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 20 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ercan Kunduracı, zanlının Yolda durdurduğu B.D.’nin yanına giderek “Salih polisin kardeşiyim arabamın benzini bitti. Hava limanından karım ile kızımı alacağım” deyip 200 TL nakit parayı sahtekârlıkla aldığını anlattı.

Polis memuru Ercan Kunduracı, olayın polisin bilgisine 10 Nisan tarihinde gelmesi üzerine zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun mahkeme emri ile tutuklandığını ve aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Havadis