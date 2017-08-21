SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ’NDEN SUCUOĞLU’NA ELEŞTİRİ

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu eleştirerek, “sadece kamu hekimlerinin değil, tüm hekimlerin Sağlık Bakanı olmaya davet ederim” çağrısında bulundu.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulunun yapacağı yürütmeyi durdurma başvurusuna gereken cevabı, yüce yargının vereceğine işaret eden Gardiyanoğlu, bu vesileyle Mahkeme heyetinin, kanunlara uymanın değil, bilakis uymamanın kaosa neden olacağı söylemini hatırlattı.

Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, doktorların ikinci iş yasağı konusunda değerlendirmelerde bulunarak, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu, “son zamanlarda, birileri kaosa oynuyor” yönündeki demeçlerine açıklık getirmeye davet eden Gardiyanoğlu, “Bakanlar Kurulu’ndan geçirdiği tüzükler yasalara aykırı değilse, Sağlık Bakanı’nın içinin rahat olduğunu kamuoyuyla paylaşması gerekir” şeklinde devam etti.

Sucuoğlu’nun kamuoyunu yanıltıcı bilgilendirmelerine, birliği karalayıcı bir üslup ilave ettiğini ileri süren Gardiyanoğlu, “İddiaların aksine, 2 Ağustos tarihindeki şikayet dosyalarıyla ilgili birlik yönetim kuruluna herhangi bir cevap, ya da bilgilendirme iletilmediğine işaret etti.

Gardiyanolu, başvuru dilekçelerine verilecek cevap için gerekli yasal bekleme süresinin sonunda, kendilerinden sonuçları yazılı olarak talep edeceklerini ve neticesini de kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nun 4 – 12 Ağustos tarihleri arasında tüm özel klinik, özel hastane ve özel muayenehanelerde çeşitli denetim yaptıkları yönündeki bilgilendirmenin de yine gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunan Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“Birliğimizin de bir temsilcisinin bulunduğu, Özel Sağlık Kuruluşları Denetleme Kurulu, yasası gereği, her ay toplanmak zorundadır. En son aylar önce, yine başkanı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan KTSÇHB yönetim kurulunun haftalarca yazılı olarak yapmış olduğu ısrarlı talebi üzerine 21 Ağustos öğle saatinde ancak toplanabilecektir.”

Birliklerinin devletin hiçbir kurumuna görevini hatırlatmak gibi bir misyonu olamayacağına dikkat çeken Gardiyanoğlu, birliklerini doğrudan ilgilendiren konularda, görevlerini yapmayan Sağlık Bakanlarının karşısında durarak, hukukun üstünlüğüne başvurmanın en doğal hakları olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu, “Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na, 2011 Anayasa Mahkemesi Kararı ve 2017 Yargıtay’ın aleyhinize vermiş olduğu Mandamus Emrinin tek muhatabının yine başkanı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan KTSÇHB yönetim kurulu olduğunu önemle hatırlatırız” şeklinde devam etti.

Remzi Gardiyanoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanı 9 Mayıs 2017 günü Tıp İş’in devam eden eylemi karşısında, kamuoyuna yapmış olduğunu yazılı açıklamada, eyleme devam edilmesi durumunda B Planı olarak devreye serbest çalışan hekimler girecek derken, bugün gelinen noktada, Tıp-İş ve KTTB ile birlikte hazırlanan tüzükle birlikte sanki karşılıklı saldırmazlık anlaşması imzalandığı göze çarpmaktadır. Bin bir pazarlıklarla Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi sağlanan ucube tüzük uygulamaya geçene kadar, kamu hekimlerinin devam etmekte olduğu illegal ikinci işlerinin, Sayın Sağlık Bakanı tarafından görmezlikten gelinmeye devam edildiği aşikardır.”