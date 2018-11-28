Serdar Ortaç hayranlarını korkuttu!
Serdar Ortaç hayranlarını korkuttu!
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç astım hastalığı nedeniyle oksijen üretme makinesi kullanmaya başladı. Ortaç sosyal medyadan paylaştığı videosunda ise şarkı söylerken oksijen aldı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç stüdyosunda yeni projesi için tam gaz çalışmalara devam ediyor. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada paylaştığı son videosunda oksijen makinesi kullanması dikkat çekti. Astım hastalığı nedeniyle oksijen almaya başladığını söyleyen Ortaç, yeni parçasını oksijen üretme makinesinden ara ara nefes alarak okudu.
Serdar Ortaç yandan astım hastalığıyla uğraşırken diğer yandan bestesini yapmaya çalıştı.
Etiketler : Serdar Ortaç, astım hastalığı, oksijen üretme makinesi
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