Serdar Ortaç'tan 7 milyonluk sözleşme
Serdar Ortaç'tan 7 milyonluk sözleşme
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Serdar Ortaç'a 2019 bereketiyle geldi. Ortaç, 100 konser anlaşması imzaladı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, 1 yıllığına 100 konser anlaşması imzaladı.Serdar Ortaç’ın konser fiyatı 120 bin TL’ydi.
Ancak toplu anlaşma yapınca 70 bin TL’ye indi. Toplam 7 milyon TL kazanacak.
Etiketler : Serdar Ortaç, 100 konser anlaşması
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