Serdar Ortaç'tan 7 milyonluk sözleşme

Serdar Ortaç'a 2019 bereketiyle geldi. Ortaç, 100 konser anlaşması imzaladı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, 1 yıllığına 100 konser anlaşması imzaladı.Serdar Ortaç’ın konser fiyatı 120 bin TL’ydi.

Ancak toplu anlaşma yapınca 70 bin TL’ye indi. Toplam 7 milyon TL kazanacak.