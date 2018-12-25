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Serdar Ortaç'tan 7 milyonluk sözleşme

Serdar Ortaç'tan 7 milyonluk sözleşme

Serdar Ortaç'tan 7 milyonluk sözleşme

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Serdar Ortaç'a 2019 bereketiyle geldi. Ortaç, 100 konser anlaşması imzaladı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, 1 yıllığına 100 konser anlaşması imzaladı.Serdar Ortaç’ın konser fiyatı 120 bin TL’ydi. 

Ancak toplu anlaşma yapınca 70 bin TL’ye indi. Toplam 7 milyon TL kazanacak.

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