Serdar Ortaç'tan boşanma açıklaması!

Yeni yıla Amerika'da yaşayan eşi Chloe'den ayrı giren Serdar Ortaç, boşanma iddialarına Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi "Ayrılmıyoruz, boşanmıyoruz" diyerek son noktayı koydu.

Serdar Ortaç, KKTC'deki Lord's Palace Hotel'deki konserinde 3 saat boyunca dans etti.

''AYRILMIYORUZ VE BOŞANMIYORUZ''

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, geçen hafta İrlandalı eşi Chloe Loughnan için, ''Ben evlilikten yanayım ve bitsin istemiyorum. Gelince konuşacağız'' sözlerinin hatırlatılmasına, ''Ayrılmıyoruz ve boşanmıyoruz'' diye konuştu.