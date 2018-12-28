Serdar'a kötü haber!

Kanal D'deki '2. Sayfa'ın programına göre; şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Sertaç Ortaç, İstanbul Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eşi Chloe Loughnan'la boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç'a kötü haber... Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Serdar Ortaç'ın kardeşi Sertaç Ortaç yoğun bakıma kaldırıldı.

Durumunun cidddi olduğu bildirilen Sertaç Ortaç'ın, neden yoğun bakımda olduğu ise şu an netleşmedi.