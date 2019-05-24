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SERDARLI'DA YANGIN!

SERDARLI'DA YANGIN!

Polis Lojmanlarının bulunduğu bölgede yangın!

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Serdarlı’da bugün Polis Lojmanlarının bulunduğu bölgede, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 16.30 sıralarında çıkan yangında,  3 dönüm kıraç arazi, 1 hurma ağacı, kuru otlar ve 5 dönüm anız ile boş bir lojmanın duvarı ve penceresi yandı.

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