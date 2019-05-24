SERDARLI'DA YANGIN!
Polis Lojmanlarının bulunduğu bölgede yangın!
A+A-
Serdarlı’da bugün Polis Lojmanlarının bulunduğu bölgede, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 16.30 sıralarında çıkan yangında, 3 dönüm kıraç arazi, 1 hurma ağacı, kuru otlar ve 5 dönüm anız ile boş bir lojmanın duvarı ve penceresi yandı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.