"Şerefim ve namusum zedelendi"

Hande Yener, Twitter’da kendisine hakaret içerikli yorumlar yazan bir kişiyi savcılığa şikayet etti.

Ünlü şarkıcı dilekçesinde; ‘sokakkafalii’ adli kullanıcının yaptığı paylaşımın şeref, namus ve saygınlığını zedelediğini belirtti.

"KİMLİĞİ BELİRLENSİN"

Dilekçe; mesleğinde başarılı bir isim ve bir anne olduğunu ifade eden Yener; bu hesabı kullanan kişinin kimliğinin belirlenmesini istedi. Ünlü şarkıcı, bu kişi hakkında soruşturma yapılması ve kamu davası açılmasını talep etti.