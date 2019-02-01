"Şerefim ve namusum zedelendi"
"Şerefim ve namusum zedelendi"
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Hande Yener, Twitter’da kendisine hakaret içerikli yorumlar yazan bir kişiyi savcılığa şikayet etti.
Ünlü şarkıcı dilekçesinde; ‘sokakkafalii’ adli kullanıcının yaptığı paylaşımın şeref, namus ve saygınlığını zedelediğini belirtti.
"KİMLİĞİ BELİRLENSİN"
Dilekçe; mesleğinde başarılı bir isim ve bir anne olduğunu ifade eden Yener; bu hesabı kullanan kişinin kimliğinin belirlenmesini istedi. Ünlü şarkıcı, bu kişi hakkında soruşturma yapılması ve kamu davası açılmasını talep etti.
Etiketler : Hande Yener, Twitter, hakaret, dava
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