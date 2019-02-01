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  3. "Şerefim ve namusum zedelendi"
"Şerefim ve namusum zedelendi"

"Şerefim ve namusum zedelendi"

"Şerefim ve namusum zedelendi"

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Hande Yener, Twitter’da kendisine hakaret içerikli yorumlar yazan bir kişiyi savcılığa şikayet etti.

Ünlü şarkıcı dilekçesinde; ‘sokakkafalii’ adli kullanıcının yaptığı paylaşımın şeref, namus ve saygınlığını zedelediğini belirtti.

"KİMLİĞİ BELİRLENSİN"

Dilekçe; mesleğinde başarılı bir isim ve bir anne olduğunu ifade eden Yener; bu hesabı kullanan kişinin kimliğinin belirlenmesini istedi. Ünlü şarkıcı, bu kişi hakkında soruşturma yapılması ve kamu davası açılmasını talep etti.

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