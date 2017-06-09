SEREMONİYİ TERK EDEN SABRİYE'YE...
'Bavulunu topla...'
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Survivor'da ödül oyunu sonrasında seremoni yapılırken Sabriye "ağrılarım var" deyip alanı terk edince, Berna arkasından "Bavulunu topla direkt git" diye tepki gösterdi.
Survivor'da dün bir ilk yaşandı. Ödül oyununu kazanan gönüllülerle seremonide konuşan Alp, Sabriye'nin yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü. Berna konuşurken, Sabriye "ağrılarım var" diyerek alanı terk etti.
"BAVULUNU TOPLA DİREKT GİT"
Sabriye'nin oyun alanını terk etmesiyle herkes şaşkına döndü. Berna sözünü bölüp Sabriye'nin seremoniyi terk ettiğini görünce arkasından "Bavulunu topla direk git" diye bağırdı.
ALP: İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM
Alp de Sabriye'nin bu hareketi sonrası şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: 5 yıldır Survivor, sunuyorum başıma ilk kez böyle bir şey geldi.
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