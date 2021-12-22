Seren Serengil: Bu bir skandal midemi almışlar

Geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrası sağlığını kaybeden Seren Serengil riskli bir ameliyat olacağını duyurmuştu. Cuma günü ameliyat masasına yatan Serengil, çok konuşalacak açıklamalarda bulundu.

Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından dün “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanarak sağlığı hakkında son durumu anlattı.

Serengil, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıkladı: “Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir’deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım.”

Hürriyet