Seren Serengil Bugün Hapise Giriyor!

Gün içerisinde Seren Serengil hakkında Gülben Ergen'in şikayeti üzerine, 3 günlük tazyik hapsi kararı verilmişti. Seren Serengil bir televizyon kanalında birlikte program yaptığı gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte duruma açıklık getirerek ortak bir paylaşım yaptılar.

Seren Serengil'in yaptığı paylaşımdaki açıklamaları şu şekilde:

"Yani tabiki bu bizim yaptığımız haberlerle ilgili durum değil. Ben Yasemin hanım için her zaman o müdafaaları yapardım. Evli olan ve yuvası yıkılan ve yuvayı yıkan her kadının karşısında her zaman oldum. Gülben'le de alakalı eleştirilerim de oldu.