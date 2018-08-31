Seren Serengil tüp bebek tedavisi görüyor

Daha önce hamile olduğu yönünde haberler çıkan Seren Serengil, "Her tarafımdan kan alındı biliyorsunuz. Kan pıhtılaşması vardı ve düşüklerim hep bu yüzdendi. Genetik testten tutun bir sürü kan testi... Ne kolum, ne ayağım, ne boynum delik deşiğim. Aman ne ağladım.. İğne fobim var çünkü. Ama şu an keyfim yerinde aile, dostlarımızla mutluluğumuzu paylaşıyoruz yakında. Allah sizle de paylaşmayı nasip eder inşallah." açıklamasında bulunmuştu.

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Dua edin tüp bebek yapıyoruz da..Yaşar nasıl yapılacağını öğrenince olay çıkardı ama yapılacak birşey yok çok komik bir çocuk benim kocam ya" notunu düştü.