Seren Serengil'den ayrıldığı sevgilisi Yaşar İpek'e sert gönderme!

'Duymayan Kalmasın' programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, "Bana kadınlığımı hatırlattı" dediği sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek'i ayrılınca yerden yere vurdu. Seren Serengil , Yaşar İpek'e"Yoz ve cahil." dedi.

Yaşar İpek ile evlilik yolundayken ayrılan Seren Serengil, canlı yayında "Yaşar eski sevgililerim ve aileleriyle görüşmemi kaldıramadı. O yüzden ayrıldık." demişti. Seren Serengil, bu sefer de Yaşar İpek'e sosyal medyadan yüklendi.

"YOZ VE CAHİL"

Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesiyle görüşünce kıyamet koptu. Yaşar İpek, Seren Serengil'in eski sevgilisiyle görüşmesini kaldıramayınca ikili yolları ayırdı.

Seren Serengil sosyal medyadan Yaşar İpek'e "Yoz ve cahil." diyerek ateş püskürdü.

Serengil'den eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesine özür yazısı...

Seren Serengil, ayrıldığı sevgilisi Özay Bakır'ın annesinden şu sözlerle özür diledi: