Seren Serengil'e Cevap Verdiler!

Caner Erkin'le evli olan Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Seren Serengil, "Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı. Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin, Seren Serengil'in bu eleştirisine sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.

Caner Erkin'le evli olan Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Seren Serengil, "Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı. Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin, Seren Serengil'in bu eleştirisine sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini yayınladılar.

'ÇOCUK BOŞANACAK ŞİMDİ'

4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında büyük şaşkınlık yaşayan program yorumcularından Seren Serengil, "Çok kötü resmini bulmuşsunuz. Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Şakınlığını üzerinden attıktan sonra sözlerine devam eden Seren Serengil, "Ama photoshop da yapmış olabilirler" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. ŞÜKRAN OVALI'DAN AÇIKLAMA Şükran Ovalı, Seren Serengil'in bu eleştirilerinden sonra sosyal medya hesabından eski fotoğraflarını paylaşarak şu açıklamaları yaptı: "Oyuncuyum sonuçta. Her hale girmek işimin bir parçası. Bu fotoğrafta photoshop var. Burnum şimdi de ufak değil ama büyük olsaydı da gocunmazdım."

"12 yıl olmuş. Nasıl da topaçım bin şükür. Her role girmiştim bu işte. Erkek oldum, hayvan oldum, deli oldum... İyiki olmuş, çok şey öğrendim."

CANER ERKİN: BEN SENİ HER HALİNLE SEVDİM

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'dan sonra şu açıklamayı yaptı: