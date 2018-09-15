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Serenay Sarıkaya'dan ''bacak'' şov

Serenay Sarıkaya'dan ''bacak'' şov

Serenay Sarıkaya'dan ''bacak'' şov

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabındanyaptığı yağmur paylaşımında kullandığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

En son “Fİ” dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha kendisinden söz ettirdi. Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Yağmura yakalanmadan 5 dakika önce” notunu yazdı.

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