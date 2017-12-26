Serenay Sarıkaya'nın annesi istemedi!

Kerem Bürsin ile kendi gibi oyuncu olan sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yılbaşı için yaptıkları plan, güzel oyuncunun annesinin isteği üzerine iptal oldu.

Serenay Sarıkaya-Kerem Bursin çifti, yeni yılı Paris’te kutlayacaktı. Ancak Serenay’ın annesi, yılbaşını birlikte geçirmek isteyince geziyi iptal ettiler. Yılbaşını ailece evde kutlayacaklar.