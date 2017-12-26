Serenay Sarıkaya'nın annesi istemedi!
Serenay Sarıkaya'nın annesi istemedi!
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Kerem Bürsin ile kendi gibi oyuncu olan sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yılbaşı için yaptıkları plan, güzel oyuncunun annesinin isteği üzerine iptal oldu.
Serenay Sarıkaya-Kerem Bursin çifti, yeni yılı Paris’te kutlayacaktı. Ancak Serenay’ın annesi, yılbaşını birlikte geçirmek isteyince geziyi iptal ettiler. Yılbaşını ailece evde kutlayacaklar.
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