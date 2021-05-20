Sergen Yalçın’ın sevgilisi sosyal medyayı salladı

Sergen Yalçın'la birliktelik yaşayan Ukraynalı Lisaveti Karibskaya, verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminde. Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası Yalçın'la tatil yapan Karibskay, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzel" dedi.

Beşiktaş’a iki kupa kazandıran Sergen Yalçın, son günlerde başarısıyla olduğu kadar Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile olan birlikteliğiyle de gündemde.

Birlikte tatil yapan ikiliden genç modelin Antalya tatilinde verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.

22 yaşındaki model fotoğraflarını Instagram hesabından “Şimdiye kadarki en iyi tatil” notuyla yayınladı.

Ukraynalı model, “Antalya’da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzel. Çok memnun kaldım” dedi.

Karibskaya, teknik direktör Yalçın’ın şampiyonluğu sonrası fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp kalp emolojisi koyarak tebrik etmişti.

sözcü.com.tr