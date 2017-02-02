'Serhat Akın Diskalifiye Olabilir!'
Şok açıklamalar!
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'Survivor'ın eski yarışmacılarından Ümit Karan, adaya performansından çok tartışmalarıyla damgasını vuran Serhat Akın'ın, böyle devam ederse hırsının kurbanı olabileceğini savundu.
TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olan Ümit Karan, kendisi gibi eski futbolcu olan Serhat Akın hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.
"SERHAT ÇOK ERKEN GİDER"
Ünlüler takımında mücadele eden arkadaşı için 'diskalifiye' tehlikesine vurgu yapan Karan, "Serhat beni çok şaşırttı. Aslında böyle bir çocuk değildi. Serhat'ta büyük bir değişiklik var. Bu kadar agresif olmaya gerek yok. Böyle devam ederse çok erken gider ya da diskalifiye olabilir. Hem takım arkadaşlarına hem de rakip takıma karşı agresifliği var. Her oyunu kazanacaksın diye bir kaide yok. Sakin ol, sessiz ol, takımı yönetmeye çalış" ifadelerini kullandı.
Eski milli futbolcu, "Onda şu anda abartı hırs var. Arkadaşım olduğu için bunu söylerken üzülüyorum, ama gerçeleri konuşmak durumundayım. Niye bu kadar agresif olduğunu bilmiyorum" dedi.
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Etiketler : Ümit Karan, Survivor Panorama, Serhat Akın
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