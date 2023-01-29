Seri katil paniği, 3 kadın öldü: Yaşlıları takip edip, hedef alıyor

Stuttgart yakınlarındaki Schwäbisch Hall şehrinde seri katil paniği yaşanıyor.

Almanya’nın küçük şehri Schwäbisch Hall’da seri katil paniği yaşanıyor… Son haftalarda arka arkaya 3 yaşlı kadının evinde ölü bulunması sonrasında bölge yönetimi ve polisler harekete geçti.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag, polisin seri katil için alarma geçtiğini ve özellikle yaşlı vatandaşlara “Dikkatli olun” uyarısında bulunduğunu açıkladı. Alman polisi seri katilin yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldığını duyurdu.

Geçen hafta Çarşamba günü 84 yaşındaki Gisela W. isimli kadının 89 yaşındaki komşusu Gertraute N.’yi evinde cansız bir halde bulması sonrasında polisin şüpheleri arttı. Bild am Sonntag’a konuşan Gisela, ” Onu düzenli olarak kontrol ederdim. Her zaman evin önünde yedek anahtar saklardı. Onu o halde görür görmez hemen yardım istedim” dedi.

KAFATASI KIRILMIŞ VAZİYETTE BULUNDU

Otopside de Gertraute’un ölüm sebebinin doğal olmadığı sonucu çıkmasıyla soruşturma derinleştirildi. Aralık ayında evinde öldürülen 77 yaşındaki Heidemarie K.’nin ardından polisin katili bulmak için çalışmaları sürdürdüğü kaydedilirken, Gertraute’nin ölümü sonrasında polis seri katil uyarısı yapmaya başladı.

Fakat Alman medyasında yer alan haberlerde 14 Ekim 2020’de 94 yaşındaki Elfriede Huchler’in evinde kafatasının kırılmış bir şekilde bulunmasının da bu cinayetlerle bağlantılı olduğu belirtildi. Huchler’in evinin Heidemarie’nin evine 200 metre uzakta olması şüpheleri artırırken Huchler’in evinden eşyaların çalındığına da dikkat çekti.

“KATİL SÜPERMARKETTE İZLİYOR” İDDİASI

Bir alkol markasının veliahtı olan ve şirketi ölümünden önce satan Huchler’in katilinin bulunması için 35 bin euro ödül verilmesine rağmen katilin halen bulunamadığı belirtildi. Fakat Alman polisi seri katilin bir erkekten ziyade bir kadın olabileceği iddiasını ortaya attı. Alman yetkililer, “Üç cinayette de yaşlı kadınların hedef alınması dikkat çekici. Henüz bütün vakalarda hem cinayet hem de soygun olup olmadığını araştırıyoruz” dedi.

Öte yandan bölge nüfusunun az olmasından ötürü herkesin birbirini tanıdığı kaydedilirken, dördüncü bir cinayeti engellemek için polisin sürekli devriye gezdiği kaydedildi. Alman medyasına konuşan bölge sakinlerinden Lothar D., “Ben Huchler’i yakından tanırdım. Bence katil yaşlı kurbanlarını süpermarkette takip ediyor” iddiasını ortaya attı.

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