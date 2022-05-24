Seri katilin isteği 'pes' dedirtti! 46 yıl sonra gezmeye çıkarılınca...

Ülkenin en uzun süre hapis yatan seri katili 46 yıl sonra ilk kez bir günlüğüne halkın içine karıştı. Katilin dışarı çıkar çıkmaz ilk yapmak istediği şeyi duyanlar ise şaşkına döndü.

İrlanda'da yaşayan John Shaw tecavüzcü ve bir katil olarak 1976'dan beri parmaklıklar ardında. 75 yaşındaki John Shaw bundan tam 46 yıl önce 22 yaşındaki Elizabeth Plunkett ve 24 yaşındaki Mary Duffy'yi kaçırarak tecavüz ettikten sonra işkence etmiş, sonrasında da öldürmüştü. Cani adam iki kadını acımasızca hayattan koparırken yalnız değildi, bir de suç ortağı vardı. John Shaw suç ortağı Geoffrey Evans ile birlikte 1976 yazında Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda'ya geldi. Planlarına göre Shaw ve Evans her hafta bir kadını öldüreceklerdi. Okurken bile tüyleri ürperten bu planı yapmak canilikten başka bir şey değildi.

KORKUNÇ PLANI HAYATA GEÇİRDİLER

Dehşet saçan ikili ilk olarak 22 yaşındaki Elizabeth Plunkett'i öldürdü. Plunkett'i karanlık bir yolda yürürken kaçırıp şiddet uygulamaya başladılar. Ormana götürdükleri genç kadına tecavüz ettikten sonra boğarak yaşamına son verdiler ve cesedini denize attılar. Shaw ve Evans'ın ikinci kurbanları ise 24 yaşındaki Mary Duffy oldu. Bir restoranda aşçı olan Duffy'nin gece vardiyasından evine dönerken yolu iki cani ile kesişti. İkili, Duffy'i yakaladı ve yüzüne sert bir yumruk atarak bayılttı. Genç kadının ellerini bağlayarak arabaya atan ikili, genç kadına defalarca tecavüz etti. Sonra da ayağına beton dökerek İrlanda'da bulunan Lough Inagh Gölü'ne attılar.

İki kadını vahşice öldüren korkunç ikili 1978 yılında yakalanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Polisler tarafından Dublin'deki Mountjoy Hapishanesi'ne götürülürken John Shaw, dedektif Gerry O'Carroll'a, 'haftada bir kadın öldürmeyi' nasıl planladıklarını itiraf etti. Evans'a göre suçunu daha kabul eder bir hali olan Shaw, mahkemede, "Bunu yapmak istemedim, bunu bana Geoff yaptırdı. Tanrı'm bana yardım et. Şeytan bana bunu yaptırdı. Onu benden uzak tut" ifadelerini kullandı.

İşledikleri suçtan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan ikili, ayrı hapishanelere konuldu. Evans, Dublin'deki bir hastanede yaklaşık dört yıl komada kaldıktan sonra 2012 yılında sepsisten öldü. Shawn ise tam 46 yıldır hapishanede hayatına devam ediyor. Irish Mirror'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde 1976'dan beri parmaklıklar ardında olan John Shawn'a Dublin şehir merkezini keşfetmesi için bir gün izin verildi. Yıllar sonra ilk defa hapishane dışına çıkan Shawn, siyah pantolonu, beyaz gömleği, mor kravatı ve ceketiyle oldukça rahat görünüyordu. Hapishaneden çıkıp dışarıda park edilmiş beyaz bir arabaya binerken Shawn'ın yüzündeki muzip ifade fotoğraf karelerine yansıdı. Dışarıdaki kadınlar hatta herkes için tehdit unsuru oluşturan John Shaw'ı güldüren şeyin ne olduğu ise elbette bilinmiyor.

Yıllar önce de iki günlük refakatli geçici salıverilme hakkını kazanmıştı ancak hâlâ kadınlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle dışarı çıkmasına izin verilmemişti.

İSTEDİĞİ İLK ŞEY...

Shaw'ın dışarı çıkmasına izin verildikten sonra kendisini kontrol etmesi için yanına iki görevli memur atandı ve 3'ü birlikte dışarı çıktılar. Davayı yakından takip eden kaynaklara göre Shaw'ın dışarı çıkar çıkmaz istediği ilk şey kahve oldu. Kaynak, "Shaw'ın İrlanda'da ailesi veya arkadaşı yok, bu yüzden Dublin şehir merkezinde dolaşmak ve bir kafede kahve içmek için durmak istedi. Karşısında oturanların onun iki yetişkin torunuyla dışarı çıkmış yaşlı bir adam olduğunu düşüneceklerinden eminim. Ülkenin gördüğü en tehlikeli tecavüzcü ve katillerden birinin yüzüne baktıklarını asla bilmiyorlar"ifadelerini kullandı. Dışarı çıktıktan sonra hapishaneye dönen John Shaw'ın geri döndüğünde oldukça huzurlu olduğu aktarıldı.

Milliyet