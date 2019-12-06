SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!
Hava durumu...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, hava durumu, 6 Aralık 2019
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