SERİN VE NEMLİ HAVA GELİYOR

Meteroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ileüst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.