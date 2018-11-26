SERİN VE YAĞMURLU HAVA GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Hava sıcaklığı, KKTC, meteoroloji Dairesi, sıcaklık, yağmur, serin hava, 26 Kasım 2018
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