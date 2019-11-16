SERİN VE YAĞMURLU HAVA GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu zamanla parçalı az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.