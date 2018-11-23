SERTİFİKALI ARPA TOHUMU ÜRETİLECEK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede ilk kez tohum üretilerek, sertifikalandırmasına yönelik proje başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre proje çerçevesinde, Paşaköy Devlet Üretme Çiftliği Yeşil Yem Üretim Tesisi’nde, yaklaşık 150 dönümlük araziye, gitriya ve galapsida türü arpa tohumunun ekimine başlandı.

Proje Tarım Dairesi, Toprak Ürünleri Kurumu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi işbirliği ile yürütülüyor.

Sertifikalı arpa tohumlarının üretimine başlanmasıyla birlikte, temiz ve sağlıklı tohum elde edilmesi hedefleniyor. Ekilen arazinden dönüm başına minimum 300 kilo, maksimumum 700 kilo verim alınması bekleniyor.

Tohumların ekimi sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Bakanlık Müdürü Mehmet Biray, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, Toprak Ürünleri Kurumu Müdürü Mehmet Arkut, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürü Ramadan Gökşan, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Karanfiloğlu Kızılduman ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nden Gökhan Yazgı hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, proje ile ilgili olarak, “Devlet Üretme Çiftliği (DÜÇ) asli görevine deri dönüyor” değerlendirmesinde bulunarak, bu başlangıcın devamını mutlaka getireceklerini söyledi.

DÜÇ’ün, Kıbrıs Türk çiftçisinin daha verimli ve günün koşullarına uygun üretim yapabilmesine aracılık etmesi gereken bir kurum olduğunu belirten Şahali, bu misyonla yeniden yapılanma sürecinde bugün önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Bakanlığa bağlı birimlerin ortak girişimiyle başlatılan Sertifikalı Tohum Üretim Projesi sayesinde, çok kısa bir süre içinde dışa bağımlılığın ortadan kalkacağına işaret eden Bakan Şahali, amaçlarının tarımda minimum giderle maksimum gelirin elde edilebileceği bir düzen yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.

Projeye katılarak emek veren çalışanlara da teşekkür eden Şahali, 2018-2019 üretim sezonunun bereketli olmasını diledi.