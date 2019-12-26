Ses kısıklığı olanlar dikkat!

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ses kısıklığı bir semptomdur, bir hastalık değildir. Anormal ses değişimlerini tanımlayan genel bir terimdir. Ses kısıklığı genellikle ses tellerindeki bir sorundan kaynaklanır ve gırtlak bölgesindeki enfeksiyonlarla ilişkilidir. Peki, ses kısıklığına ne iyi gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

Ses seviyesindeki anormal değişiklik olarak tanımlanabilen ses kısıklığı, genellikle boğazda kuruluk veya kaşıntı ile birlikte görülen yaygın bir şikâyettir. Ancak, 10 günden fazla süren kalıcı ses kısıklığının varlığı daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Peki, ses kısıklığına ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

SES KISIKLIĞI HAKKINDA

Ses kısıklığı, çeşitli koşullardan kaynaklanan seste anormal bir değişikliktir. Ses kısıklığı genellikle ses tellerindeki bir sorundan kaynaklanır ve gırtlak bölgesindeki enfeksiyonlarla ilişkilidir. Ses kısıklığının en sık nedeni akut larenjit’tir.

SES KISIKLIĞI NEDENLERİ

– Soğuk algınlığı veya viral üst solunum yolu enfeksiyonu

– Sesi kötüye kullanma: Sesi çok fazla, çok yüksek veya uzun bir süre boyunca uygunsuz şekilde kullandığınızda

– Gastroözofageal reflü: Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması nedeniyle boğazda tahriş ve ses kısıklığı ortaya çıkabilir

– Sigara içmek

– Alerjiler, tiroid problemleri, nörolojik bozukluklar, romatoid artrit ve ses kutusunda travma

– Aşırı derecede öksürmek

– Kafeinli ve alkollü içeceklerin tüketilmesi

Daha az yaygın ses kısıklığı nedenleri:

– Ses tellerinde iyi huylu vokal kord nodülleri, kistler veya polip adı verilen anormal büyümelerin varlığı

– Tahriş edici ajanların solunması

– Boğaz, tiroid veya akciğer kanseri

– Erkeklerde ergenliğe geçiş dönemi

– Tiroid bezi fonksiyon bozukluğu

– Aort anevrizmaları. Kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortta keseleşme

– Parkinson hastalığı, inme gibi nörolojik koşullar

– Solunum tüpü takılması sonucu boğazın zarar görmesi

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Ses kısıklığının önüne geçmek için yapılacak en önemli iki şey ses tellerini dinlendirmek ve sigarayı bırakmaktır. Ses tellerinde iltihabi reaksiyon geliştiğinde ses telleri şişer ve tahriş olur. Bu durumun iyileşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu sebeple çok fazla konuşma veya bağırmayı gerektiren durumlardan kaçınmaya çalışmak gerekir.

Ses tellerine iyi gelecek diğer bazı yöntemler ise şunlardır:

Bal ve limon

Gün içerisinde 2 kere bir tatlı kaşığı bala 4-5 damla limon damlatarak tüketerek, ses kısıklığına ve kuruluk, tahrişlik gibi diğer ağız ve boğaz rahatsızlıklarını giderebilebilirsiniz.

Zencefil

Ses kısıklığı geçmesi için bir tatlı kaşığı bal ekleyerek gün içerisinde 3 ila 4 kere zencefil çayı tüketmeniz yeterli olacaktır.

Sarımsak

Günde 1-2 diş sarımsak yiyerek ses kısıklığınıza kısa sürede çözüm bulabilirsiniz.

Turp

Siyah turp-bal karışımları boğaz ağrısı ve öksürük gibi ses kısıklığına iyi gelir.

Ekinezya çayı

Ekinezya çayı kış hastalıklarına bağlı olarak gelişen ses kısıklığına iyi geliyor. Ancak, ekinezya etkileri güçlü bir bitki olduğundan günde 1 ya da 2 fincandan fazla tüketmemeye dikkat edin.

Ilık tuzlu su ile gargara

Ağrılı ve tahriş olmuş boğaz ve ses kısıklığı için ılık tuzlu su ile gargara yapmak etkilidir. 1 su bardağı ılık suya yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek gargara için çözelti hazırlanır. Bu çözeltiden yudum yudum alınarak rahatlama hissedinceye kadar boğaz gargarası yapılır.

Elma sirkesi

Doğal bir antimikrobiyal olan elma sirkesi, ses kısıklığına iyi gelen en etkili bitkisel çözümlerden biri olabilir. 2 yemek kaşığı sirkeye 1 tatlı kaşığı ekleyerek bir bardak su ile karıştırıp gün içerisinde 2 kere içebilir ya da aynı solüsyonu günde 2 ya da 3 kere gargara yaparak uygulayabilirsiniz.

Boğaz pastilleri

Ballı, limonlu, yeşil çay ya da ekinezya içeren pastiller ses kısıklığına iyi gelir.