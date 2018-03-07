Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Sessiz sedasız kaldırıldı!
Sessiz sedasız kaldırıldı!

Sessiz sedasız kaldırıldı!

Sessiz sedasız kaldırıldı!

A+A-

Reytinglerde beklentileri karşılayamayan Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Sosyetik Ev Kadınları, sessiz sedasız yayından kaldırıldı.

Kanal D'nin gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan Sosyetik Ev Kadınları programı sessiz sedasız yayından kaldırıldı.
 
REYTİNGLERDE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
 
Programda Türkiye'nin en sosyetik 5 kadını, hayatlarını tüm gerçeklikleriyle izleyici ile paylaşıyordu. Programın reytinglerde beklentileri karşılayamaması kanal yönetimini harekete geçirdi ve apar topar yayından kaldırıldı.
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.