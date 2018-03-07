Sessiz sedasız kaldırıldı!

Reytinglerde beklentileri karşılayamayan Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Sosyetik Ev Kadınları, sessiz sedasız yayından kaldırıldı.

Kanal D'nin gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan Sosyetik Ev Kadınları programı sessiz sedasız yayından kaldırıldı.

REYTİNGLERDE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI