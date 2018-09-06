Set arkasında ilginç doğum günü kutlaması

BENZİNCİDEN DONDURMA ALIP DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Herkese merhaba. Bu gün İlber'in doğum günüymüş, Biz de benzincide durduk, kendimize birer tane dondurma aldık. Onun da doğum gününü kutlayacağız" diyerek eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.