Set arkasında ilginç doğum günü kutlaması
Set arkasında ilginç doğum günü kutlaması
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Taciz davasında takipsizlik kararı kesinleştikten sonra diziye dönen Talat Bulut, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bulut, dizideki oğlunun doğum gününü benzincide aldığı dondurma ile kutladı.
Talat Bulut, 'Yasak Elma' dizisinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz etmekle suçlanmış, hakim karşısına çıkmıştı. Hakkında takipsizlik kararı kesinleşen Talat Bulut dizi ekibinin tepkisine rağmen çekimlere başlamıştı. Bulut yeni bölümleri çekilmeye başlayan dizi setinden renkli kareler paylaşmaya devam ediyor. Dizideki oğlunu oynayan İlber Uygun'un doğum gününü kutladı.
BENZİNCİDEN DONDURMA ALIP DOĞUM GÜNÜ KUTLADI
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Herkese merhaba. Bu gün İlber'in doğum günüymüş, Biz de benzincide durduk, kendimize birer tane dondurma aldık. Onun da doğum gününü kutlayacağız" diyerek eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Etiketler : Taciz davası, Talat Bulut, sosyal medya
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