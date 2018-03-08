SETTE KORKUNÇ KAZA!

Ghostland filminin çekimleri sırasında üzerine cam panel düşen Kanadalı aktrist Taylor Hickson'ın yüzünde derin yaralar oluştu.

Kanadalı oyuncu Taylor Hickson’ın sette geçirdiği kaza sonrası yüzünde derin yaralar oluştu. Hickson, yapım şirketini dava etmeye hazırlanıyor.

CAM PANEL ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kanadalı aktrist Taylor Hickson, Ghostland filminin çekimleri sırasında korkunç bir kaza geçirdi. Çekimler için getirilen cam panel, Hickson’ın sahneleri çekilirken 20 yaşındaki oyuncunun üzerine düştü.

DERİN KESİKLER OLUŞTU

Hickson’ın yüzünde ve vücudunda derin kesikler oluşurken, hastaneye kaldırılan oyuncuya 70 dikiş atıldı. Lazer ve silikon tedavisi gören oyuncu, buna rağmen yüzünde kazanın izlerini taşıyor.

DAVA ETMEYE HAZIRLANIYOR

Film yapımcılarını ve yönetmeni dava etmeye hazırlanan genç oyuncu, kaza nedeniyle film projelerini de kaçırdığını söylüyor