'Setten dışarı adım atmadı'

Oyuncu Beren Saat’in başrolünü oynadığı ‘Atiye’ dizisinin çekimleri Nişantaşı’ndaki bir apartmanda başladı.

Daha önce ‘İstanbullu Gelin’ dizisinin birçok bölümünün de çekildiği mekanda başlayan çekimlerde gözlerin aradığı Beren Saat, basın mensuplarına görünmemek için gün boyu setten dışarıya adım atmadı.

Çok sayıda set işçisinin yer aldığı çekimlerde Beren Saat, Meral Çetinkaya, Başak Köklükaya, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun yer aldı.

Beş karavan ve set ekibiyle birçok otomobilin sabah erken saatlerde geldiği Teşvikiye Caddesi’ndeki sette ayrıca büyük bir vincin üzerine konulan iki büyük ışıkla çekimlerin yapıldığı beşinci kattaki daire aydınlatıldı. Sekiz bölüm çekilecek olan ve bu yıl yayınlanması planlanan dizede Atiye adlı mistik güçlere sahip bir ressamı canlandıran Beren Saat’in sabah erken saatlerde bir mekanda kahvaltı yaptıktan sonra sete çıktığı öğrenildi.