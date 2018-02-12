SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI!

Melin DOBRAN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de ikamet eden 52 yaşındaki Nurten Aykıç, sevenlerine veda etti. Aile yakınlarından verilen bilgiye göre Aykıç, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Çevresinde sevilen bir isim olan Aykıç’ın zamansız vedası, sevenlerini yasa boğdu. Evli olan Aykıç, 2 evlat sahibiydi. Aykıç’ın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog