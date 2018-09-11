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SEVENLERİNİ ÜZDÜ!

SEVENLERİNİ ÜZDÜ!

Amansız hastalığa enik düştü!

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Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Kıbrıs’ın sevilen insanlarından kaptan Mustafa Çürükoğlu yaşamını yitirdi. Çürükoğlu yakalandığı amansız hastalığa karşı bir süredir tedavi görmekteydi.

Dün sabah Mustafa Çürükoğlu’nun vefat haberi sevenlerini üzdü. Mustafa Çürükoğlu bugün Alsancak Caminde kılınacak öğle namazının ardından Alsancak Mezarlığı’na defnedilecek.

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