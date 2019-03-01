'Sevgilim beni aldattı, kanıtlarım var!'

ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner, kızı Stormi'nin babası Travis Scott'ı kendisini aldatmakla suçlayarak, bu konuyla ilgili elinde kanıtlar olduğunu belirtti.

Kardashian-Jenner ailesinin genç üyesi Kylie Jenner'ın, sevgilisi Travis Scott'tan beklemediği bir darbe yediği konuşuluyor.

İkilinin geçtiğimiz çarşamba günü 'ihanet' gerekçesiyle evde büyük bir tartışma yaşadığı, kavganın ertesi gün de devam ettiği ileri sürüldü.

Basında yer alan iddialara göre; Travis Scott, bu kriz yüzünden New York'ta vereceği konserini iptal etti.