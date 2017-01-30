Oyuncu Yeşim Salkım, kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy'un "Yeşim Salkım'ın sevgilisi bana tecavüz etti" iddiası sonrası açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Karabova ile görüntülenen Yeşim Salkım, haklarında çıkan sevgili iddialarını yalanlamıştı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Esra Ersoy’un sözleri ortalığı karıştırdı. "Yeşim Salkım’ın sevgilisi Murat Karabova bana tecavüz etti" diyen Ersoy’un bu çıkışı, Yeşim Salkım’ın bir açıklama daha yapmasına neden oldu.

Yeşim Salkım’ın açıklaması şöyle: