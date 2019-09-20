Sevgilisi için onu da öğrenecek!
Sevgilisi için onu da öğrenecek!
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Şeyma Subaşı sevgilisi için İtalyaca öğrenecek
Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla dikkat çekmeyi başaran sosyal medya fenomeni Şeyma Şubaşı, İtalyanca öğrenmek istiyor.
Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla zaman zaman magazin basınının merceğine girmeyi başaran Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi için İtalyanca öğrenmek istediğini belirtti. Subaşı, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İtalyanca ders almak istediğinin sinyalini verdi.
Etiketler : Şeyma Subaşı, İtalyaca, öğrenme
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