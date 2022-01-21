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  3. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının değeri servet değerinde
Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının değeri servet değerinde

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının değeri servet değerinde

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının değeri servet değerinde

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Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyurdu. Görüntülerdeki tek taşın değerinin ise 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'la ilişkisine nokta koyan  Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. 

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik için ilk adımı attı. İş insanı, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Şarkıcı, o anları Instagram'dan yayınlayarak duyurdu.  Hadise, tektaşı gösterdiği video'ya, "Bölümümüz şimdi başlıyor" diye yazdı. 

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FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Dinçerler ise görüntülere, "Mrs. Dinçerler" karşılığını verdi. Hadise'nin tektaşının fiyatı da ortaya çıktı. Şarkıcının, tektaşının 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

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