Sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı

Şarkıcı Ebru Polat'ın geçirdiği bir kaza sonrası ayak bileğinin bağ dokusu yırtıldı. Haberi sevgilisine ayağını öptürdüğü bir fotoğraf karesiyle duyuran ünlü şarkıcı, art arda gelen tepkiler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden geçirdiği talihsiz kaza haberini duyurdu. Ancak ünlü şarkıcının haberi duyururken paylaştığı fotoğraf karesi, takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu.

"AYAK ÖPEN SEVGİLİLERİ GÖREBİLİR MİYİZ?"

Yere düşen ve ayak bileğinin bağ dokusu yırtılan 37 yaşındaki şarkıcı, haberi ayağını öptürdüğü sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Fotoğrafa, "Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha cok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?" notunu da yazan Polat, binlerce eleştiri aldı.

Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile olay yarattı

“AYAĞIMI ÖPEN YARİM"

Aldığı eleştiriler sonra açıklama yapma ihtiyacı hisseden ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Bazen çok saçmalıyorsunuz. Birbirinizi sevin. Tolgahan hastalanırsa ben de onun ayağını öperim." Polat ayrıca, hikaye bölümünden de sevgilisinin fotoğrafını, "Ayağımı öpen yarim" mesajıyla paylaştı.

Kaynak:Haberler.com