Sevgilisinin Kanını İçiyor Çünkü...

Korku-sever bir çift birbirlerine olan bağlılıklarını sembolize ettiğine inandıkları için vampirler gibi birbirlerinin kanını içiyor. Ancak filmlerde ve kitaplarda gördüğümüz gibi boyunlarını ısırarak kan emmiyorlar. Bunun yerine dezenfektan, tıbbi şırıngalar ve iğnelerle kan alıp cam şişelerle içiyorlar.

Denis Alberto isimli adam, "Kan bizim için mitolojik bir vücut sıvısı. Bizim için hayatı temsil ediyor. Evli çiftler nasıl yüzük takıyorsa biz de aşkımızın ve bağlılığımızın sembolü olarak birbirimizin kanını içiyoruz." sözleriyle sapkın ritüellerini açıklıyor.

30 yaşındaki Denis, 20 yaşındaki kız arkadaşı Ilaria ile 3 yıl önce sirk gösterisi için asistan ararken Facebook üzerinden tanıştı. İtalyan çift o günde beri vampirli korku gösterilerini birlikte sergiliyorlar.

Vampir kimlikleri şovlarının dışında da devam ediyor. Evlerinde birbirlerinin kanını içen çift, bunun evlilik yüzüğü takmak kadar normal olduğunu düşünüyor.

Kan içmenin yanı sıra Denis ve Ilaria vampire benzemek için köpek dişlerine implant yaptırmış.