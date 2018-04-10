Sevilen Dizi Final Yapıyor!

Çarşamba günü 6. bölüm ile final yapacak olan Börü dizisinin son fragmanındaki 15 Temmuz detayı büyük merak uyandırdı. Dizinin son bölümü ise beyaz perdede gösterime girecek.

Türk televizyonunun son dönemlerdeki en kaliteli dizilerinden biri olan Börü, 6 bölümlük serüveninin televizyon için sonuna geldi. Çarşamba günü son bölümü yayınlanacak olan dizide 15 Temmuz darbe girişiminin konu alınacağı yayınlanan fragmanla ortaya çıktı.

DAĞ FİLMİNDEN TANIDIK BİRÇOK İSİM DİZİDE YER ALIYOR

İzleyicinin Dağ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul ve Mesut Akusta bulunuyor.

DİZİNİN FİNALİ SİNEMA FİLMİYLE YAPILACAK

Star tv'nin iddaalı yapımı Börübirer saatlik 5 bölümü her çarşamba Star tv'de yayımlanacak. 6. bölüm yani son bölüm ise sinemalarda yayımlanacak.

BÖRÜ NEDİR?