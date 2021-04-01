Sevindiren haber: Yüzde 100 etkili

Yapılan açıklamada, ABD’de 2 bin 260 genç üzerinde gerçekleştirilen faz 3 çalışmalarında aşının yüzde 100 etkili olduğu ve güçlü antikor tepkisi gösterdiği belirtildi.

Öte yandan, çalışmada, tam olarak aşılanmış gençlerde Covid-19 vakasına rastlanmadığı ancak sahte aşı yapılan 18 kişinin virüse yakalandığının ortaya konduğu bildirildi.

Yetişkinlerle benzer yan etkiler var

Öte yandan, çalışmada, tam olarak aşılanmış gençlerde Covid-19 vakasına rastlanmadığı ancak sahte aşı yapılan 18 kişinin virüse yakalandığının ortaya konduğu bildirildi.

Yetişkinlerle benzer yan etkiler var

İlaç firması ayrıca aşının gençlerde de özellikle 2’nci dozdan sonra, ateş, yorgunluk, ağrı ve titreme gibi yetişkinlerdekine benzer yan etkilere sahip olduğunu aktardı.

Pfizer, çalışmaya katılan gençlerin aşının uzun vadeli etkilerine karşı 2 yıl boyunca izleneceğini de duyurdu.

Aşının 12 yaş ve üstü gençlerde acil kullanımına izin verilmesi için başvuru yapılacak

Pfizer ve Alman ortağı BionTech’in, aşının 12 yaş ve üstü gençlerde acil kullanımına izin vermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Avrupa’da yetkili makamlara başvurmayı planladığı kaydedildi.

Firmanın 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Covid-19 aşı denemeleri ise devam ediyor.

cnntürk