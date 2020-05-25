Sevindiren haberi başbakan duyurdu! O ülkede de corona vakası kalmadı

Corona virüs salgını nedeni ile Avrupa’da can kaybı artmaya devam ederken Karadağ’dan sevindiren haber geldi, ülkede aktif corona virüsü vakası kalmadı. Böylece Karadağ, Avrupa’da aktif corona virüsü vakası bulunmayan ilk ülke oldu.

Karadağ'da aktif corona virüsü vakasının kalmadığı açıklandı. Başbakan Milo Djukanovic, bugün yaptığı açıklamada, ülkede aktif vaka kalmadığını duyurdu.

“SAVAŞI KAZANDIK”

Djukanovic, “Böyle korkunç bir virüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık. Karadağ, Avrupa'da aktif corona virüsü vakası bulunmayan ilk ülke oldu” dedi.

Karadağ'da bugüne kadar toplam 324 corona virüsü vakası tespit edilirken, 9 kişi ise corona nedeni ile hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA