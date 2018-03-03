SEVİNDİRİCİ HABER

Aytuğ TÜRKKAN

Diyalog Tv’nin Halk Meclisi programında kamuoyunun gündemine taşınan ardından ısrarlı yayınlar sonrasında Başbakanlık’ın takibe aldığı Taşkent Kooperatifi’ndeki yolsuzluk olayı aydınlanıyor.

Başbakan Tufan Erhürman Taşkentlilere mevduatlarına bir ay içerisinde kavuşacaklarını müjdeledi.

Erhürman dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

31 Ağustos 2016 tarihinden itibaren gelişen olayları Kooperatif Şirketler Mukayyitkliği’ne bağlı Başmüfettişin araştırdığını ve 4 klasörlük kapsamlı bir araştırmayı kendisine ulaştırdığını ifade eden Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir hukukçu olarak ben suç unsurlarının ortada olduğu kanaatini taşıyorum. Konu polisimizdedir ve gerekli girişim yapılıyor. Şu soru gündeme getirilmişti; ne olacak bu mevduatlar?” diye. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden aldığım bilgiye göre bir ay içerisinde kişiler mevduatlarını kooperatif Şirketler Mukayyitliğine bağlı fondan alacaklar.”