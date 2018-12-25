Sevişme sahnesinden sonra uçuşa geçti!

Dün açıklanan IMDb Starmetre ve Moviemetre sonuçları, Türk yapımları ile oyuncuların, tüm zamanların rekorlarını kırdığını ortaya koydu.

Eğlence sektörünün datasını analiz eden Socipol’ün verilerine göre, Netflix’in ilk Türk dizisi “Muhafız” (The Protector), IMDb puanlamasında tüm dünyada 5 milyon proje arasında 10. sıraya yerleşti.

O dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan da 11 milyon oyuncu arasında 42’nci oldu ve böylece Türk oyuncular arasında en iyi dereceye ulaştı.

Ayça Ayşin Turan, geçen günlerde Çağatay Ulusoy'la olan sevişme sahneleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu:

"Sevişme sahnelerinde hiç zorlanmadım. Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptık."