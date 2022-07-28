Seyir halinde bulunan araç alev aldı
Seyir halinde bulunan araç alev aldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.30 sıralarında, Ercan Havaalanı park alanı içerisinde seyir halinde bulunan Tuna Arıhan yönetimindeki LJ 004 plakalı araçta klima motorunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangına Ercan itfaiye ekipleri ile Polis itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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