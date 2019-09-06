SEYİR HALİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!

Güneşköy-Güzelyurt anayolunda seyrederken kullanımındaki arabada yapılan aramada, tütün ile karışık uyuşturucu madde; 1 adet ucu yanık sarma sigara ve 1 adet ucu yanık sarma sigara izmariti ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan S.C.(E- 34) tutuklandı.

Dün saat 19:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.